Самарские охотники могут получить разрешение на отстрел дичи, норки, белки, куницы, енотовидной собаки и хорьков

Департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи в общедоступных охотничьих угодьях Самарской области в период охоты с 19 августа по 15 ноября 2017 года, боровой дичи - с 19 августа по 31 декабря 2017 года, американской норки, белки, куницы лесной, енотовидной собаки, хоря в период охоты - с 19 августа 2017 по 28 февраля 2018 года.

Бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9 часов местного времени и производиться до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов через региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, многофункциональные центры Самарской области, также по адресам:

При получении разрешения при себе необходимо иметь охотничий билет.