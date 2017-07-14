"Поволжская агропромышленная выставка - 2017" пройдет 22-23 сентября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области при поддержке регправительства 22–23 сентября проведет "XIX Поволжскую агропромышленную выставку", сообщил сайт аграрного ведомства.
В этом году главному сельскохозяйственному событию губернии был присвоен статус мероприятия федерального значения.
Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает под своей эгидой более 300 представителей сельскохозяйственного сектора и свыше 50 тыс. гостей.
Цели и задачи мероприятия — создание единой интерактивной площадки для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействие широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.
В ходе деловой программы участники форума получат информацию по актуальным вопросам применения передового оборудования и современных технологий сельхозпроизводства, повышения эффективности производства.
Работа выставки будет организована по следующим тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, муниципальные районы Самарской области, фермерская продовольственная ярмарка.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.