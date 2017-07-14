"Поволжская агропромышленная выставка - 2017" пройдет 22-23 сентября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области при поддержке регправительства 22–23 сентября проведет "XIX Поволжскую агропромышленную выставку", сообщил сайт аграрного ведомства.

В этом году главному сельскохозяйственному событию губернии был присвоен статус мероприятия федерального значения.

Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает под своей эгидой более 300 представителей сельскохозяйственного сектора и свыше 50 тыс. гостей.

Цели и задачи мероприятия — создание единой интерактивной площадки для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействие широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.

В ходе деловой программы участники форума получат информацию по актуальным вопросам применения передового оборудования и современных технологий сельхозпроизводства, повышения эффективности производства.

Работа выставки будет организована по следующим тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, муниципальные районы Самарской области, фермерская продовольственная ярмарка.