16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С бенефициара свинокомплекса "Юбилейный" взыскали более 750 млн руб. за утилизированных свиней Новобуянский спиртзавод готовится перезапустить производство Поставщики инициируют уголовное преследование бенефициара сети "Остап" Директор компании "Алев": "Мы откажемся от бренда "Кошкинское" Развитие молочного животноводства — одна из приоритетных задач для регионального АПК

АПК и пищепром Экономика и бизнес

"Поволжская агропромышленная выставка - 2017" пройдет 22-23 сентября

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 128
Версия для печати

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области при поддержке регправительства 22–23 сентября проведет "XIX Поволжскую агропромышленную выставку", сообщил сайт аграрного ведомства.

В этом году главному сельскохозяйственному событию губернии был присвоен статус мероприятия федерального значения.

Поволжская агропромышленная выставка ежегодно собирает под своей эгидой более 300 представителей сельскохозяйственного сектора и свыше 50 тыс. гостей.

Цели и задачи мероприятия — создание единой интерактивной площадки для пропаганды и распространения в агропромышленном комплексе современных научно-технических достижений, эффективных технологий и передового опыта представителей агробизнеса, выработки мер по расширению внутреннего рынка сельхозпроизводителей, укрепления межрегиональных связей, а также содействие широкому продвижению товаров и услуг на отечественный рынок.

В ходе деловой программы участники форума получат информацию по актуальным вопросам применения передового оборудования и современных технологий сельхозпроизводства, повышения эффективности производства.

Работа выставки будет организована по следующим тематическим направлениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское строительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, муниципальные районы Самарской области, фермерская продовольственная ярмарка.

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

АПК&Пищепром №5

АПК&Пищепром №4

АПК&Пищепром №3

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Никита Никитин 28 февраля 2017 11:11 Сызранский завод "Сельмаш" в начале 2015 г. возобновил производство после простоя

Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

Фото на сайте

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

Запуск производства безалкогольного пива на пивзаводе "Балтика-Самара"

В регионе открыт завод по воспроизводству молоди стерляди и щуки

В регионе открыт завод по воспроизводству молоди стерляди и щуки

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6