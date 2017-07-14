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Строительство Строительство и недвижимость

В Тольятти нашли застройщиков, готовых завершить строительство проблемных жилых домов

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июля, в Тольятти состоялось заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства под руководством председателя правительства региона Александра Нефедова.

В мероприятии приняли участие министр строительства области Александр Баландин, глава города Сергей Анташев, представители правительства губернии, администрации Тольятти, надзорных инстанций, дольщики и другие заинтересованные стороны.

Члены комиссии подробно рассмотрели два проблемных объекта — здание в юго-восточном торце жилого дома на Южном шоссе, 45 в 20-м квартале, а также объект по ул. Баныкина (5-я очередь).

Готовность первого дома, который затрагивает интересы 25 дольщиков, составляет 75%. Как рассказал Сергей Анташев, с целью завершения строительства объекта администрацией города проводится активная работа с потенциальными застройщиками, которым в качестве компенсационных мер предложено 23 земельных участка. В результате были получены встречные предложения от компаний "Единение", "Патриот", "Жилстрой" и "Лада-дом".

Объект на Баныкина, в который вложили деньги 32 дольщика, построен на 80%. Готовность завершить строительство дома выразили пять застройщиков — к вышеуказанным добавилась компания "СВ-Холдинг".

Проблема в том, что предложения строителей не всегда укладываются в действующую нормативно-правовую базу, а потому в областное законодательство нужно внести изменения. В условиях непростой экономической ситуации власти идут навстречу застройщикам, которые, в свою очередь, готовы помочь городу.

Александр Нефедов распорядился урегулировать вопрос в кратчайшие сроки: "До 1 сентября нужно внести все необходимые изменения в законодательную базу, и приступаем к стройке".

"Мы, наконец, нашли застройщиков, готовых завершить объекты, услышали от них конкретные предложения. Урегулирование правовых аспектов позволит нам решить вопрос по всем шести проблемным домам в Тольятти", — убежден Сергей Анташев.

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