Жителям пос. Сургут выделили средства на ремонт домов, поврежденных ураганом

В пятницу, 14 июля, депутаты Сергиевского района обсудили изменения в бюджете, связанные с выделением из резервного фонда муниципалитета 4 млн руб. на устранение последствий недавнего урагана.

Напомним, в результате него были повреждены кровли двух домов по ул. Первомайской в пос. Сургут. В настоящее время работы по ликвидации последствий урагана идут полным ходом.

"Мы понимаем, что средств, имеющихся на лицевых счетах пострадавших домов, недостаточно для того, чтобы провести восстановительные работы, поэтому все депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы не оставить людей в беде и выделить из бюджета района средства", — пояснил председатель собрания представителей района Юрий Анцинов.