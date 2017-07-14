Жителям пос. Сургут выделили средства на ремонт домов, поврежденных ураганом

В пятницу, 14 июля, депутаты Сергиевского района обсудили изменения в бюджете, связанные с выделением из резервного фонда муниципалитета 4 млн руб. на устранение последствий недавнего урагана.
Напомним, в результате него были повреждены кровли двух домов по ул. Первомайской в пос. Сургут. В настоящее время работы по ликвидации последствий урагана идут полным ходом.
"Мы понимаем, что средств, имеющихся на лицевых счетах пострадавших домов, недостаточно для того, чтобы провести восстановительные работы, поэтому все депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы не оставить людей в беде и выделить из бюджета района средства", — пояснил председатель собрания представителей района Юрий Анцинов.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?