16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Стара-Загора в Самаре будут снесены три незаконных киоска Капремонт площади Куйбышева в Самаре выполнен на 40% Повреждение теплотрассы на ул. Стара-Загоры устранено В Самаре прошел семинар-практикум для управляющих микрорайонами В конфликт жителей ЖК "Арго" с управляющей компанией вмешались власти

ЖКХ и благоустройство Общество

Жителям пос. Сургут выделили средства на ремонт домов, поврежденных ураганом

СЕРГИЕВСК. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 218
Версия для печати

В пятницу, 14 июля, депутаты Сергиевского района обсудили изменения в бюджете, связанные с выделением из резервного фонда муниципалитета 4 млн руб. на устранение последствий недавнего урагана.

Напомним, в результате него были повреждены кровли двух домов по ул. Первомайской в пос. Сургут. В настоящее время работы по ликвидации последствий урагана идут полным ходом.

"Мы понимаем, что средств, имеющихся на лицевых счетах пострадавших домов, недостаточно для того, чтобы провести восстановительные работы, поэтому все депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы не оставить людей в беде и выделить из бюджета района средства", — пояснил председатель собрания представителей района Юрий Анцинов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

Фото на сайте

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6