"Крылья Советов" оштрафованы КДК за пиротехнику и нахождение на поле посторонних лиц

"Крылья Советов" по итогам матча с "Лучом-Энергией" оштрафованы на 34 тыс. руб., сообщает сайт ФНЛ.

По решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, самарцы заплатят 30 тыс. руб. за необеспечение безопасности на стадионе после матча и массовое появление на поле посторонних лиц. Еще 4 тыс. руб. - за использование зрителями пиротехники.