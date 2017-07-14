"Крылья Советов" оштрафованы КДК за пиротехнику и нахождение на поле посторонних лиц

"Крылья Советов" по итогам матча с "Лучом-Энергией" оштрафованы на 34 тыс. руб., сообщает сайт ФНЛ.
По решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, самарцы заплатят 30 тыс. руб. за необеспечение безопасности на стадионе после матча и массовое появление на поле посторонних лиц. Еще 4 тыс. руб. - за использование зрителями пиротехники.
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зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.