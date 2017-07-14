Повреждение теплотрассы на ул. Стара-Загоры устранено

В пятницу, 14 июля, в 3:15 утра специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплотрассы диаметром 800 мм в районе дома №183 по ул. Стара-Загоры.

Работы на объекте велись круглосуточно. Несмотря на то что во время ликвидации повреждения на объекте были выявлены дополнительные объемы работ, ремонт теплосети был завершен раньше планового срока.

Сразу после завершения ремонтных работ теплоэнергетики совместно с жилищными организациями приступили к возобновлению подачи услуги. В планах специалистов "ПТС" сегодня к 15:00 обеспечить всех потребителей услугой горячего водоснабжения по штатной схеме.