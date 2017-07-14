Повреждение теплотрассы на ул. Стара-Загоры устранено

В пятницу, 14 июля, в 3:15 утра специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы на месте повреждения теплотрассы диаметром 800 мм в районе дома №183 по ул. Стара-Загоры.
Работы на объекте велись круглосуточно. Несмотря на то что во время ликвидации повреждения на объекте были выявлены дополнительные объемы работ, ремонт теплосети был завершен раньше планового срока.
Сразу после завершения ремонтных работ теплоэнергетики совместно с жилищными организациями приступили к возобновлению подачи услуги. В планах специалистов "ПТС" сегодня к 15:00 обеспечить всех потребителей услугой горячего водоснабжения по штатной схеме.
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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?