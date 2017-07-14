На дороге Ульяновск — Димитровград — Самара автомобилистка на Toyota съехала в кювет

В Красноярском районе 13 июля, в 18:15, на 73 км дороги Ульяновск — Димитровград — Самара 31-летняя водитель Toyota Auris, по предварительной версии полицейских, нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и съехала в правый кювет, где машина перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автомобилистку доставили в больницу с травмами, но госпитализация ей не понадобилась.