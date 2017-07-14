В Тольятти по подозрению в получении взятки задержана судебный пристав

В четверг, 13 июля, в Тольятти было возбуждено уголовное дело по факту задержания 26-летней пристава-исполнителя, которую подозревают в получении взятки 200 тыс. руб. от директора одного из местных ООО.

По версии предварительного следствия, 11 июля, около 12:30, в своем служебном кабинете в отделе судебных приставов Автозаводского района 26-летняя Ксения Симуськова получила деньги от 30-летнего Дмитрия К., за то, чтобы не ходатайствовать в суде о наложении на него запрета на выезд за границу.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 5 ст. 290 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.