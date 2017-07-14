Капремонт площади Куйбышева в Самаре выполнен на 40%

Работы по капитальному ремонту площади Куйбышева в Самаре выполнены на 40%, сообщили в МБУ "Дорожное хозяйство".

Общая стоимость капремонта площади Куйбышева — более 240 млн рублей. Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Генподрядчиком стал "ВолгаИнжинирингСпецТранс".

Ремонтные работы на площади начались в мае и будут завершены к концу октября.

Как сообщили в генподрядной организации, общая площадь, на которой производятся работы, составляет 128 тыс. кв. м, площадь асфальтирования — порядка 36 тыс. кв. метров, плиточное покрытие будет уложено на площади 25 тыс. кв. метров.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс главный специалист МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Александр Викторов, который курирует работы на этом объекте, на сегодняшний день работы на площади выполнены примерно на 40%.

На объекте круглосуточно задействовано порядка 120 рабочих. Работа идет по графику, единственные затруднения связаны с погодными условиями. Сейчас капремонт подходит к самому ответственному моменту — замене асфальтобетонного покрытия.

"При отборе проб асфальта мы увидели, что он укладывался в разные десятилетия — его толщина и структура имеют различные показатели. — пояснил Александр Викторов. — Местами слой имеет толщину не более 10 см, местами отсутствует дорожное основание. В рамках капремонта всю территорию площади отфрезеруют на глубину примерно 15 см, затем будет уложено современное асфальтобетонное покрытие".

Согласно графику производства капитального ремонта, фрезерование слоя асфальтобетона начнется в конце июля и продлится до начала августа. После этого будет произведена подготовка основания дорожного полотна. Во второй половине августа подрядчик приступит к устройству выравнивающего слоя асфальта — эта работа продлится до начала сентября.

Параллельно начнется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия — оно будет вестись со второй половины августа и продлится весь сентябрь. На октябрь останутся завершающие работы по благоустройству скверов, в которых сейчас сосредоточены основные силы подрядчика.

В рамках капремонта будет выполнен ремонт всех четырех скверов, обновлены системы освещения и ограждения. Поменяется и техническое оснащение площади: смонтируют новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых мероприятий, таких как предстоящий фестиваль болельщиков FIFA.

"Объекты культурного наследия, такие как памятник Куйбышеву и стела, посвященная героям Великой Отечественной войны, останутся нетронутыми, — подчеркнул Викторов. — Но мы поправим основание у постамента памятника, так как плиты на нем покосились от времени. Ограждение площади также решено оставить в прежнем виде, его будут снимать и очищать пескоструйным способом, затем красить. Колонны ограды приведем в надлежащий вид. Бордюрный камень по периметру площади выполнен из гранита — его демонтируют, приведут в порядок и вернут на место".

Как рассказал куратор объекта, по всему периметру площади установят 120 туалетных кабинок, что будет должным образом оценено во время массовых мероприятий. Будет облагорожен и подземный туалет в сквере, который прилегает к улицам Красноармейской и Чапаевской.