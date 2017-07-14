По итогам 2017 года 77% федеральных дорог области будут приведены в нормативное состояние

По итогам 2017 г.77% федеральных дорог Самарской области будут приведены в нормативное состояние, а в следующем году данный показатель планируется довести до 100%, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.
"В этом году в Самарской области будет отремонтировано более 200 км федеральных трасс — это самое большое количество за последние годы. К концу дорожного сезона в нормативное состояние будет приведено 77% федеральных дорог губернии", — рассказал он.
По словам Логунова, ремонтная программа следующего года сейчас в стадии согласования, в планах сделать больше, чем в этом году.
"Министр транспорта РФ Максим Соколов поставил перед нами задачу — к концу 2018 года довести количество нормативных дорог в Самарской области до 100%. Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта задача была выполнена", — подчеркнул начальник ФКУ "Поволжуправтодор".
Протяженность дорог федерального значения, проходящих по территории Самарской области, составляет почти 700 км — это М-5 "Урал" с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску, автодорога А-300, ведущая из Самары к границе с Республикой Казахстан, а также трасса Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград). Эти дороги находятся в ведении Федерального казенного управления "Поволжуправтодор", входящего в структуру Росавтодора.