Дорожные работы на плотине Жигулевской ГЭС выполнены наполовину, сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

"Половину плотины мы уже сделали, — отметил он. — Весь объект разделен на четыре закладки. Мы посоветовались с ГИБДД и решили закрывать движение в одном направлении на отрезках по 500 метров. Сегодня уже две закладки практически готовы. Осталось еще полплотины. Работаем в круглосуточном режиме. Движение грузовиков в дневное время ограничено, им разрешено двигаться с 22.00 до 6 утра. Ближе к вечеру там скапливается много грузовиков, и всю ночь движение по плотине очень интенсивное".

На время ремонта плотины была разработана схема объезда по другим федеральным трассам, но отток фур с этого направления составил не более 10% — это некоторым образом осложнило ремонт 25-километрового участка трассы М-5 в районе Жигулевска. Ремонт там уже закончен, его выполняли ночью — из-за потока большегрузов дорожникам приходилось выкраивать по 3-4 часа и укладывать за ночь не более 700-800 т асфальта, хотя планировалось по 1,5-2 тыс. тонн.

Непосредственно на ремонте плотины используется новый материал дорожного покрытия — прочная упругая гранитно-мастичная литая композиция, которая делает покрытие менее хрупким. Кроме того, использование этой смеси с повышенным содержанием вяжущего и минерального порошка позволяет дорожникам достичь требуемого коэффициента уплотнения асфальта без помощи катка.

"У каждого материала показатель температурного расширения разный, — пояснил Сергей Логунов. — Если на обычной дороге грунт и основание все это сглаживают, то на мостовом сооружении бетонные балки в местах деформационных швов "играют" в среднем на 5 см. Чтобы асфальт не трескался, мы используем литую композитную смесь — это наше ноу-хау, которое применяется уже два года. В прошлом году в Самарской области по этой технологии был отремонтирован мост через реку Сок на трассе М-5. Материал более дорогостоящий, но его применение позволит значительно увеличить межремонтные сроки. Я думаю, что этого покрытия хватит на 10-12 лет".

Мостовое сооружение ремонтируют в круглосуточном режиме в две смены: дневной сменой в 40 человек, ночью — в 20 человек. Все дорожные работы на плотине закончат осенью этого года. Объем выделенных средств на ее ремонт составил более 200 млн рублей. Кроме замены покрытия работы предусматривают частичную замену деформационных швов, ремонт поверхности опор, балок пролетных строений и ограждения безопасности, восстановление системы водоотвода.