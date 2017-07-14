В Самаре за неделю украли второй экскаватор-погрузчик

В ночь на 13 июля с автостоянки у дома по пр. Ленина, 17 в Самаре был похищен экскаватор-погрузчик 2008 года выпуска с кабиной желтого цвета. По заявлению владельца возбуждено уголовное дело и ведется розыск пропавшей техники.

Напомним, 8 июля в Советском районе от дома по ул. Ново-Вокзальной пропал трехлетний экскаватор-погрузчик Caterpillar 428 °F тоже с желтой кабиной.

В тот же день в Октябрьске от дома по ул. Волжской, 32 пропала бордовая пятилетняя Lada Kalina. Местные оперативники проводят проверку заявления.

А в пос. Черновский Волжского района утром с берега р. Самара была похищена белая шестилетняя "Нива". Полиция в связи с этим возбудила уголовное дело.