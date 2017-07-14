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Образование Общество

В Самарском университете вручили дипломы первым выпускникам направления "Реклама и связи с общественностью"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Торжественной церемонии вручения дипломов предшествовала защита, на которой вместе с преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и профессиональный подход к исследованиям.

В итоге две трети выпускников защитились на "отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска половина — "красные".

"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", — комментирует декан факультета филологии и журналистики Анна Безрукова.

"Очень ценно, что большая часть дипломных работ — не просто теоретические исследования, а реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", — отметила Наталья Ванькова, председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель "Самарского обозрения".

"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей — Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" — мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен", — поделилась  генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких крупных региональных проектах, как "Самара — запасная столица", "Прямая линия с губернатором", фестиваль "iВолга".

Кроме этого, своим опытом со студентами делились ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии.

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Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 15:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

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