В Самарском университете вручили дипломы первым выпускникам направления "Реклама и связи с общественностью"

Торжественной церемонии вручения дипломов предшествовала защита, на которой вместе с преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и профессиональный подход к исследованиям.

В итоге две трети выпускников защитились на "отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска половина — "красные".

"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", — комментирует декан факультета филологии и журналистики Анна Безрукова.

"Очень ценно, что большая часть дипломных работ — не просто теоретические исследования, а реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", — отметила Наталья Ванькова, председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель "Самарского обозрения".

"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей — Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" — мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен", — поделилась генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.

Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких крупных региональных проектах, как "Самара — запасная столица", "Прямая линия с губернатором", фестиваль "iВолга".

Кроме этого, своим опытом со студентами делились ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии.