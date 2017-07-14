В Самарском университете вручили дипломы первым выпускникам направления "Реклама и связи с общественностью"

Торжественной церемонии вручения дипломов предшествовала защита, на которой вместе с преподавателями вуза присутствовали практики PR и рекламы из крупнейших компаний Самарской области. Они отметили высокое качество подготовки выпускников, их творческий и профессиональный подход к исследованиям.
В итоге две трети выпускников защитились на "отлично", остальные получили "четверки". Среди дипломов первого выпуска половина — "красные".
"Четыре года назад мы приняли решение об открытии нового направления подготовки, потому что к тому времени многие выпускники нашего вуза уже занимали видные посты в PR-службах или руководили рекламными и PR-агентствами. Теперь мы официально готовим специалистов для сфер, в которых бывшие студенты университета добиваются заметных успехов", — комментирует декан факультета филологии и журналистики Анна Безрукова.
"Очень ценно, что большая часть дипломных работ — не просто теоретические исследования, а реальные проектные кейсы, имеющие практическую ценность", — отметила Наталья Ванькова, председатель ГАК, коммерческий директор ООО "Рекламно-информационный центр", издатель "Самарского обозрения".
"Защита дипломных работ показала: уже на старте выпускники понимают смыслы и правила своей будущей профессии. Как практики и региональные организаторы главных конкурсов в сфере общественных связей — Национальной премии "Серебряный Лучник" и Всероссийского конкурса студенческих работ "Хрустальный Апельсин" — мы заинтересованы в том, чтобы взятый в дипломных работах курс на практическую, проектную составляющую был продолжен", — поделилась генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.
Получить первый опыт работы выпускникам Самарского университета помогло участие в таких крупных региональных проектах, как "Самара — запасная столица", "Прямая линия с губернатором", фестиваль "iВолга".
Кроме этого, своим опытом со студентами делились ведущие практики из Москвы и Самары. Лекции в формате телемостов читали и зарубежные специалисты из университетов США, Гонконга, Чили и Замбии.
Последние комментарии
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!