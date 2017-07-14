Число нераскрытых преступлений прошлых лет "перевалило" за 73 тысячи

В 2017 г. снизилось число расследованных преступлений прошлых лет, а их общее количество составило более 73 тысяч. Об этом на оперативном совещании, где подводились полугодовые итоги работы, сообщил начальник УМВД России по Самаре Дмитрий Блохин.
По результатам полугодия из почти 9,5 тыс. зарегистрированных преступлений нераскрытыми остались более 4000. 793 из них — тяжкие и особо тяжкие. Львиная доля приостановленных преступлений приходится на кражи.
И это несмотря на продолжающееся вот уже на протяжении пяти лет устойчивое снижение числа регистрируемых преступлений (в первом полугодии 2013 г. их насчитывалось около 13 тыс., в первом полугодии 2015 г. — более 10 тыс., по состоянию на 1 июля 2017 г. — 9435 преступлений).
Раскрываемость по итогам полугодия составила 54,9%. "По сравнению с другими городами-миллионниками в России это далеко не лучший результат", — признал Дмитрий Блохин.
Однако есть и положительные результаты работы городской полиции: в общей сложности число разбоев в Самаре снизилось на 26%, краж — на 20%, грабежей — на 8,5%, а мошенничеств и убийств — на 8%.
Вместе с тем гораздо больше выявлено преступлений экономической направленности: категории тяжких и особо тяжких — на 7%. Зафиксирован 31 факт получения взяток, а их средний размер превысил 40 тыс. рублей.
"Рост числа выявленных экономических преступлений связан с тем, что сотрудники стали серьезнее подходить к документированию таких преступлений, подрос профессиональный уровень сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции", — заявил Дмитрий Блохин.
Раскрыто 58 преступлений в составе ОПГ, выявлено два факта бандитизма и возбуждено два уголовных дела по факту организации преступных сообществ.
С начала года к уголовной ответственности привлекли 3158 преступников: это 30 убийц, тысяча воришек, 221 мошенник, семь членов ОПГ, 116 наркодилеров, 46 взяточников.
Также в суд направили 16 уголовных дел в отношении руководителей управляющих компаний и организаций, занимающихся капитальным ремонтом жилого фонда.
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