Промсвязьбанк расширил предложение по вкладу "Мой доход"

Новые условия вклада "Мой доход" для розничных клиентов Промсвязьбанка позволят размещать денежные средства не только в рублях, но и в долларах США. Минимальная сумма вклада — 1 000 $. Ставка по вкладу — 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Вклад в долларах США можно разместить на срок 367 дней. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Вклад "Мой доход" также доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях — 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада — от 100 000 рублей.
Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный) и рейтинг российского агентства RAEX (Эксперт РА) на уровне ruA, прогноз "Стабильный". В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru