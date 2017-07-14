Промсвязьбанк расширил предложение по вкладу "Мой доход"

Новые условия вклада "Мой доход" для розничных клиентов Промсвязьбанка позволят размещать денежные средства не только в рублях, но и в долларах США. Минимальная сумма вклада — 1 000 $. Ставка по вкладу — 1,3% годовых при оформлении в офисе банка и 1,55% годовых при открытии в интернет-банке. Вклад в долларах США можно разместить на срок 367 дней. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Вклад "Мой доход" также доступен в рублях на сроки размещения: 91 день, 181 день и 367 дней. Максимальная ставка по вкладу в рублях — 8% годовых (при открытии в интернет-банке), минимальная сумма рублевого вклада — от 100 000 рублей.

Получить подробную информацию о вкладах можно на сайте.