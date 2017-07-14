"Крылья Советов" отправились в Дзержинск на первую выездную игру сезона

В пятницу, 14 июля, команда провела заключительную предматчевую тренировку на своей клубной базе, после чего "Крылья Советов" отправились в Дзержинск, где 15 июля самарцы проведут матч 2 тура Первенства России с нижегородским "Олимпийцем".

С собой на выездной матч тренерский штаб Андрея Тихонова взял всех здоровых футболистов. Игра "Олимпиец" - "Крылья Советов" состоится в субботу, 15 июля, в 17:00. Матч пройдет в Дзержинске на стадионе "Химик". Трансляция поединка будет доступна на сайте Sportbox.ru, сообщает официальный сайт клуба.