Житель Сызранского района подозревается в убийстве своего знакомого

В дежурную часть отдела полиции № 34 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что в с. Троицкое Сызранского района в частном доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей случившегося. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в доме, который снимал погибший — 60-летний житель Сызранского района, он проживал вместе со знакомым. По предварительной информации правоохранителей, в день совершения преступления между ними произошла ссора, в результате которой оппонент ударил ножом потерпевшего. Осознав, что произошло, подозреваемый собрал свои вещи и скрылся с места преступления. Тело обнаружил родственник погибшего, он и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.
В настоящее время местонахождение подозреваемого — мужчины 1982 года рождения установлено, он задержан. По данным оперативников, мужчина скрывался в Пензенской области, где и был задержан.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.