Житель Сызранского района подозревается в убийстве своего знакомого

В дежурную часть отдела полиции № 34 Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступила информация о том, что в с. Троицкое Сызранского района в частном доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей случившегося. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что в доме, который снимал погибший — 60-летний житель Сызранского района, он проживал вместе со знакомым. По предварительной информации правоохранителей, в день совершения преступления между ними произошла ссора, в результате которой оппонент ударил ножом потерпевшего. Осознав, что произошло, подозреваемый собрал свои вещи и скрылся с места преступления. Тело обнаружил родственник погибшего, он и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

В настоящее время местонахождение подозреваемого — мужчины 1982 года рождения установлено, он задержан. По данным оперативников, мужчина скрывался в Пензенской области, где и был задержан.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.