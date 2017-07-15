В Камышлинском районе нетрезвый водитель "десятки" уснул за рулем и врезался во встречный Volkswagen

В субботу, 15 июля, в Камышлинском районе нетрезвый 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 спровоцировал ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным дорожных полицейских, в 02:55 на 1190 км автодороги М-5 "Урал", следуя со стороны Уфы в сторону Самары, водитель "десятки" уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения иномарка перевернулась.

В результате происшедшего водитель отечественной легковушки с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

42-летний водитель Volkswagen, и его пассажиры — женщины 70 и 39 лет, а также 36-летний мужчина, после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.