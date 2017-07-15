В Камышлинском районе нетрезвый водитель "десятки" уснул за рулем и врезался во встречный Volkswagen

В субботу, 15 июля, в Камышлинском районе нетрезвый 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 спровоцировал ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным дорожных полицейских, в 02:55 на 1190 км автодороги М-5 "Урал", следуя со стороны Уфы в сторону Самары, водитель "десятки" уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, двигавшимся во встречном направлении. После столкновения иномарка перевернулась.
В результате происшедшего водитель отечественной легковушки с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
42-летний водитель Volkswagen, и его пассажиры — женщины 70 и 39 лет, а также 36-летний мужчина, после осмотра медиков отпущены на амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.