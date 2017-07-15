Директором Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин

Безымянскую ТЭЦ с 13 июля возглавил Виктор Яшин, занимавший до этого на станции должность заместителя директора-главного инженера по эксплуатации, сообщила пресс-служба самарского филиала "Т Плюс".

Виктор Яшин родился в 1976 г. в г. Днепродзержинск Днепропетровской области. Окончил Самарский энергетический колледж и Самарский государственный технический университет по специальности "Тепловые электрические станции". На Безымянскую ТЭЦ Виктор Яшин пришел в 1996 г. в должности машиниста — обходчика турбинного отделения турбинного цеха. В числе ближайших задач нового директора крупный проект по модернизации теплофикационного оборудования станции.