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Энергетика ТЭК

Директором Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безымянскую ТЭЦ с 13 июля возглавил Виктор Яшин, занимавший до этого на станции должность заместителя директора-главного инженера по эксплуатации, сообщила пресс-служба самарского филиала "Т Плюс".

Виктор Яшин родился в 1976 г. в г. Днепродзержинск Днепропетровской области. Окончил Самарский энергетический колледж и Самарский государственный технический университет по специальности "Тепловые электрические станции". На Безымянскую ТЭЦ Виктор Яшин пришел в 1996 г. в должности машиниста — обходчика турбинного отделения турбинного цеха.

В числе ближайших задач нового директора крупный проект по модернизации теплофикационного оборудования станции.

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