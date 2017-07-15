Под Сызранью на железнодорожных путях рабочие нашли старый артиллерийский снаряд

В пятницу, 14 июля, под Сызранью на перегоне Ново-Образцовая — Репьевка железнодорожники, ремонтировавшие пути, нашли артиллерийский снаряд диаметром 76 мм, сообщает syzran-small.ru.

Рабочие сразу вызвали к месту все оперативные службы. Они определили, что заряд — без взрывателя, а на корпусе — множественные следы коррозии. Взорваться он не мог, тем не менее железнодорожники проявили бдительность, и правильно повели себя в данной ситуации. Движение поездов не останавливалось.