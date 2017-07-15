Под Сызранью на железнодорожных путях рабочие нашли старый артиллерийский снаряд

В пятницу, 14 июля, под Сызранью на перегоне Ново-Образцовая — Репьевка железнодорожники, ремонтировавшие пути, нашли артиллерийский снаряд диаметром 76 мм, сообщает syzran-small.ru.
Рабочие сразу вызвали к месту все оперативные службы. Они определили, что заряд — без взрывателя, а на корпусе — множественные следы коррозии. Взорваться он не мог, тем не менее железнодорожники проявили бдительность, и правильно повели себя в данной ситуации. Движение поездов не останавливалось.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.