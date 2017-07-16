Николай Меркушкин: "Самоотверженным трудом металлурги укрепляют мощь страны и региона"

В воскресенье, 16 июля, губернатор Николай Меркушкин поздравил работников металлургии и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

"Своим самоотверженным трудом вы укрепляете индустриальную мощь страны и региона, обеспечиваете рост экономики и помогаете успешно решать актуальные задачи импортозамещения", — говорится в поздравлении.

Глава региона напомнил, что Самарский металлургический завод — крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России. "Основанное более полувека назад, в 1960 г., обновленное предприятие продолжает доблестные трудовые традиции куйбышевских металлургов, активно развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, завод всегда гибко реагировал на потребности рынка, открывая новые линии производства. "И сегодня высококачественная продукция востребована в авиакосмической, автомобильной, судостроительной, нефтегазодобывающей и других отраслях", — отметил губернатор.

Он заверил, что правительство Самарской области и в дальнейшем будет делать все необходимое для развития металлургии, оснащения предприятий отрасли современным оборудованием, социальной защиты их трудовых коллективов.