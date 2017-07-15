В Самаре из-за крестного хода ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 июля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В частности, нельзя будет проехать по: ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской, по ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционной, по ул. Революционной от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко от ул. Революционной до ул. Авроры, по ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка, по Академическому переулку от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина, по ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева, по ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромной, по ул. Аэродромной от ул. Карбышева до ул. Промышленности, по Измайловскому переулку от ул. Промышленности до ул. Бобруйской, по ул. Бобруйской от Измайловского переулка до Можайского переулка.

Крестный ход начнется в 10:20 в нем примут участие порядка 300 человек.