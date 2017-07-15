В Самаре из-за крестного хода ограничат движение транспорта

В понедельник, 17 июля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи будет временно ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В частности, нельзя будет проехать по: ул. Ерошевского от ул. Мичурина до ул. Маломосковской, по ул. Маломосковская от ул. Ерошевского до ул. Революционной, по ул. Революционной от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко от ул. Революционной до ул. Авроры, по ул. Авроры от ул. Дыбенко до Академического переулка, по Академическому переулку от ул. Авроры до ул. Ивана Булкина, по ул. Ивана Булкина от Академического переулка до ул. Дыбенко, по ул. Дыбенко от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева, по ул. Карбышева от ул. Дыбенко до ул. Аэродромной, по ул. Аэродромной от ул. Карбышева до ул. Промышленности, по Измайловскому переулку от ул. Промышленности до ул. Бобруйской, по ул. Бобруйской от Измайловского переулка до Можайского переулка.
Крестный ход начнется в 10:20 в нем примут участие порядка 300 человек.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?