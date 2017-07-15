В Нефтегорском районе столкнулись пассажирский автобус и легковушка, один человек погиб

В субботу, 15 июля, в 13:40 на 72 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М5 — Урал" на территории Нефтегорского района столкнулись пассажирский автобус и вазовская "двенадцатая", сообщает ГУ МВД по Самарской области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, организовали реверсивное движение, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель легковушки двигался со стороны Самары в направлении Нефтегорска. Предположительно, в пути следования автомобилист по неустановленной в настоящее время причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, двигавшемся во встречном направлении.
От полученных в результате ДТП травм водитель "двенадцатой" скончался, водитель и пассажиры автобуса в аварии не пострадали.
Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность погибшего и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.