Ранее судимого жителя Безенчука задержали с наркотиками

В ходе проведения оперативных мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району был задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в причастности к противоправным деяниям, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

При проведении исследования предметов одежды мужчины полицейскими в присутствии понятых обнаружен и изъят пакет из полимера, внутри которого находилось вещество светло-коричневого цвета. Изъятую находку стражи правопорядка направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справке экспертов, изъятым веществом является марихуана массой 26,29 грамма. По имеющимся данным, злоумышленник планировал сбыть наркотик.

Полицейские установили, что задержанный — житель пос. Безенчук, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении жителя мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Расследование продолжается.