В своей первой игре "Олимпиец" и "Крылья" сыграли вничью - 0:0

В матче второго тура Фонбет-Первенства России "Крылья Советов" на выезде в Дзержинске поделили очки с нижегородским "Олимпийцем" — 0:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Вся игра прошла с большим количеством борьбы, без обилия опасных моментов. Таким образом, под руководством Андрея Тихонова самарцы сыграли первый матч вничью.

Продлил рекордную сухую серию вратарь "Крыльев Советов" Евгений Конюхов. В Футбольной национальной лиге он не пропускает уже на протяжении 1329 минут.

Следующий матч "Крылья" проведут 22 июля. На "Металлурге" самарцы сыграют с курским "Авангардом". Начало встречи — в 19:00.