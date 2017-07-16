В субботу, 15 июля, под Тольятти произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали два пассажира, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:30 на 6 км автодороги "Тольятти-Хрящевка" в Ставропольском районе один из водителей допустил столкновение с четырьмя легковым автомобилями.

Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии и оказали первую помощь пострадавшим.

В результате ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам, госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельств произошедшего