В субботу, 15 июля, под Тольятти произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали два пассажира, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 19:30 на 6 км автодороги "Тольятти-Хрящевка" в Ставропольском районе один из водителей допустил столкновение с четырьмя легковым автомобилями.
Прибывшие сотрудники ГИБДД оградили место аварии и оказали первую помощь пострадавшим.
В результате ДТП медицинская помощь была оказана двум пассажирам, госпитализация им не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают обстоятельств произошедшего
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.