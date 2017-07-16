В Тольятти при ДТП с участием 80-летего водителя пострадал ребенок

В субботу, 15 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием 80-летего водителя автомобиля ВАЗ-2110, который в 12:30 ехал по ул. Ярославская со стороны ул. Лизы Чайкиной в направлении ул. Ульяны Громовой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lexus под управлением 42-летнего водителя, в результате чего машины столкнулись.

После аварии водитель "десятки" госпитализирован, а пассажир иномарки - семилетний ребенок, находившийся на заднем кресле в детском удерживающем устройстве, получил травму носа. Ему назначено амбулаторное лечение.

Оба водителя автомашин были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.