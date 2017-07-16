В Тольятти при ДТП с участием 80-летего водителя пострадал ребенок

В субботу, 15 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием 80-летего водителя автомобиля ВАЗ-2110, который в 12:30 ехал по ул. Ярославская со стороны ул. Лизы Чайкиной в направлении ул. Ульяны Громовой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю Lexus под управлением 42-летнего водителя, в результате чего машины столкнулись.
После аварии водитель "десятки" госпитализирован, а пассажир иномарки - семилетний ребенок, находившийся на заднем кресле в детском удерживающем устройстве, получил травму носа. Ему назначено амбулаторное лечение.
Оба водителя автомашин были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.