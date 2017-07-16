Жителя Сызрани подозревают в хранении героина

Сотрудники отдела наркоконтроля Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" получили оперативную информацию о том, что 36-летний житель СызранИ может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Приняв сигнал, полицейские приступили к проверке данной информации.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль возле многоквартирного дома на ул. Тимирязева, в котором находился подозреваемый в качестве пассажира. При проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у предполагаемого злоумышленника бумажный сверток с порошкообразным веществом. Изъятую находку стражи правопорядка направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятым является героин общей массой 0, 720 грамма.
По данным сотрудников полиции, задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических средств. Подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, что наркотик предназначался для личного употребления без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется оперативниками.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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