В Самаре 56 человек тушили здание ангарного типа на строительной базе на ул. Утевской

В воскресенье, 16 июля, в 16:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании здания ангарного типа на территории строительной базы на ул. Утевской в Куйбышевском районе Самары.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный номер сложности "Пожар №2". В его тушении участвовали 56 человек, которые использовали 12 единиц техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 17:03. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.