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Пожары Происшествия

В Самаре 56 человек тушили здание ангарного типа на строительной базе на ул. Утевской

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июля, в 16:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании здания ангарного типа на территории строительной базы на ул. Утевской в Куйбышевском районе Самары.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный номер сложности "Пожар №2". В его тушении участвовали 56 человек, которые использовали 12 единиц техники.

Пожар был полностью ликвидирован в 17:03. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

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Последние комментарии

Павел Ильин 22 июня 2017 16:19 В Самаре 40 человек тушили пенопластовый утеплитель в цехе на Заводском шоссе

Ерунда какая-то. по акту пожарного осмотра источник возгорания прописан минвата, дым кстати характерный больше для неё. пенопласт современный не тлеет даже.

Павел Ильин 28 мая 2017 06:11 В Тольятти пожарный поезд и 133 человека тушили цех по покраске пластика

Давно хотел высказаться на эту тему. Как можно было наш цех с потенциально пожароопасным материалом утеплять минватой? класс горючести наших продуктов Г4, т.е. пожароопасны, минваты - Г3, т.е. поддерживает и распространяет горение. Не стали брать материал с антипиреновыми присадки, тот же ППС, вот и итог

Виктор Пустосмехов 21 января 2017 11:16 При пожаре в подвале дома на Ташкентской два человека надышались дымом

Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 14:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 06:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

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