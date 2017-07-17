В Сызрани "четырнадцатая" сбила восьмилетнюю девочку

В воскресенье, 16 июля, в Сызрани на ул. Жуковского в районе остановки "село Образцовое" ВАЗ-2114 сбил восьмилетнюю девочку, сообщает syzran-small.ru.
Автомобиль ехал со стороны Юго-Западного района, а ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "Четырнадцатая" ехала вторым рядом, и ее водитель поздно увидел пешеходов за остановившимися в правом ряду автомобилями.
К счастью, девочка сильно не пострадала, врачи диагностировали у нее ушиб колена.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.