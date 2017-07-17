В Сызрани "четырнадцатая" сбила восьмилетнюю девочку

В воскресенье, 16 июля, в Сызрани на ул. Жуковского в районе остановки "село Образцовое" ВАЗ-2114 сбил восьмилетнюю девочку, сообщает syzran-small.ru.

Автомобиль ехал со стороны Юго-Западного района, а ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "Четырнадцатая" ехала вторым рядом, и ее водитель поздно увидел пешеходов за остановившимися в правом ряду автомобилями.

К счастью, девочка сильно не пострадала, врачи диагностировали у нее ушиб колена.