В конце июня самарский бодибилдер и бизнесмен Сергей Романов завоевал титул "Мистер Вселенная-2017". На проходившем в Бразилии конкурсе директор строительно-проектной компании "Интерстрой" победил в категории Beach Model и стал абсолютным чемпионом среди профессионалов. На днях он нашел время для встречи с корреспондентом Волга Ньюс - в перерывах между деловыми переговорами и тренировками.

"Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Высокий, атлетичного вида мужчина, кажется, привык окружать себя прекрасным. Первое, что бросается в глаза — в офисе его компании отлично продуман интерьер, а прекрасная половина коллектива словно сошла с обложки глянцевого журнала.

В рабочем кабинете "Мистера Вселенная" десятки наград различных соревнований. Недавно спортсмен покорил одну из самых сложных высот. В копилке его побед — титул абсолютного чемпиона среди профессионалов турнира PRO-AM Universe ("Юниверс") по бодибилдингу, проводимого под эгидой международной федерации фитнеса (WFF-International).

- Выступление на подобном турнире — всегда огромный стресс для спортсмена. Что для вас оказалось самым тяжелым?

- Самая утомительная часть программы — ожидание: необходимо подготовиться морально, нанести грим и ждать своего выхода на сцену. Соревнование началось рано утром и закончилось практически на следующий день — около половины первого ночи. Участников было больше 200 — это представители 40 стран.

Скажу, что выступление на подобного рода мероприятиях — это действительно сложно. Во-первых, ты очень долго тренируешься, приводишь себя в форму. Во-вторых, в момент представления себя жюри надо собрать всю волю в кулак, выйти с хорошим настроением. Ты улыбаешься, но на самом деле самочувствие очень тяжелое: организм обезвожен, ведь приходится не есть целый день. Это очень непросто.

- На планете десятки тысяч спортсменов, но почему "Мистером Вселенной" удалось стать именно вам?

- Раньше я просто ходил в спортзал, но мне повезло познакомиться с самарским тренером Алексеем Шайкиным. Он, к слову, вице-мистер Вселенная и профессионал экстракласса, известный на весь мир.

До победы в Бразилии я стал чемпионом Европы-2017 по версии WFF-International и решил покорить новую высоту. Так и появилась решение бороться за титул "Мистер Вселенная". Для того чтобы добиться этой цели, необходимо перестроить всю свою жизнь: соблюдать режим тренировок, питания и отдыха, но самое главное — это внутренняя дисциплина.

- Получается, что у вас одни лишения и ограничения?

- Жизнь — это вообще испытание, а спорт — часть жизни. В межсезонье можно позволить себе даже сладкое, но в остальные дни тренировочного процесса это запрещено. Если пропускать тренировки и не соблюдать заданный темп, то победы на международных соревнованиях не будет. Мне нравится ставить перед собой сложные задачи и достигать результата.

- Кроме спортивных побед мирового масштаба, у вас за плечами активно развивающийся бизнес. Как вы успеваете?



- Спорт, с одной стороны, помогает в бизнесе: становишься более целеустремленным, выносливым. Но соревнования очень сильно отвлекают от дел. Необходимо сидеть на специальной диете, при "сушке" чувствуешь себя не очень хорошо. Так что период соревнований отнимает очень много сил и энергии.

После возвращения из Бразилии я активно включился в работу своей компании и, можно сказать, что наверстываю упущенное. У нас много планов, и мы делаем все возможное, чтобы наш город стал еще лучше и красивее.

- У вас в компании работают очень красивые девушки. Вы рекомендуете своим сотрудникам заниматься спортом?

- В России, вообще, самые красивые девушки. На всех международных соревнованиях они в лидерах. Я рекомендую своим сотрудникам заниматься спортом, но не настаиваю — это личное дело каждого. Спорт очень здорово помогает в жизни.

- "Мистер Вселенная" — высший титул в мире бодибилдинга, что дальше?

- У меня уже началась подготовка к новому соревновательному сезону. На каком именно турнире буду выступать — пока неизвестно. Возможно, это будут коммерческие соревнования.

Скажу, что любая подготовка к выступлению стоит значительную сумму, причем с несколькими нулями: это оплата тренера, спортивного зала, специального питания. Это наши футболисты могут позволять себе все и всегда, но у них большие зарплаты, а мы тратим свои личные деньги и сбережения, потому не можем позволить расслабляться. Есть настроение, нет — должен идти в зал и выдать результат.

- Вы считаете свою фигуру идеальной?

- Я знаю свои плюсы и минусы, потому уверен, что работать всегда есть над чем. Если ты считаешь себя идеальным, то остановился в развитии. Считаю, что человек должен быть красивым не только внешне, но и внутренне. Я себе нравлюсь в том случае, если получается сделать хороший поступок.

По поводу фигуры — мужчина должен быть хорошо сложен: широкие плечи, узкая талия, большие руки — так выглядели древнегреческие спортсмены и киногерои из нашего детства: Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм.

- Много ли поклонниц у "Мистера Вселенной"?

- Не знаю. Вам, наверное, виднее. Я человек скромный от природы, меня так воспитали, и первый практически никогда не знакомлюсь.

- Какой для вас женский идеал красоты?

- Девушка должна быть женственной. Это, я считаю, самое главное качество.

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