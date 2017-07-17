В Самаре судят "черных" обнальщиков, сумевших "отмыть" почти 2,5 млрд рублей

В Самаре рассматривается первое в регионе крупное дело "черных" обнальщиков, которые, в версии следствия, отмыли более 2,45 млрд руб. для предприятий, работающих в сфере медицинских поставок, строительства, оптовой торговли и частной охранной деятельности, сообщает "Самарское обозрение".

По версии правоохранителей, в преступную группу, которая специализировалась на оказании незаконных банковских услуг, входили самарцы Александр Дружинин, Надежда Дремова и Аида Катинян, а также некие неустановленные лица. Дружинин некогда входил в число учредителей или руководителей ООО "Баланс-К" (переработка и консервирование рыбы), ООО "Бетэлкон" (производство изделий из бетона), ООО "Бетэлком Самара" (производство бетона). Все фирмы в настоящее время недействующие. В двух последних юрлицах соучредителем также была Надежда Дремова. Аида Катинян в разное время руководила ООО "Аида" (производство одежды), московским ООО "Гарант-Персонал" (торговля автозапчастями), ООО "Аида" (туризм), ООО "Химснаб" (оптовая торговля химическими продуктами), ООО "Спецтрансстрой" (деятельность турагентств).

Всем троим в настоящее время вменили осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (ч.2 ст. 172 УК РФ). Санкция статьи - лишение свободы на срок до семи лет. Дело находилось в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области. Недавно оно было передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Самары.

Согласно фабуле дела, в 2013 г. Дружинин, зная, что хозяйствующие субъекты время от времени "испытывают потребность в переводе принадлежащих им безналичных денежных средств в наличные, а также в "транзитных" перечислениях безналичных денежных средств", решил помочь им с инкассацией денег после перевода на счета подконтрольных ему юридических лиц.

Позднее правоохранители оценят его действия как попытку создать "коммерческую организацию фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковской деятельности". Группа осуществляла свою деятельность до августа 2015 года.

Поиск нуждающихся в наличных деньгах клиентов был доверен неустановленным лицам. Дружинин снял два офиса — на ул. Киевской, 13 и Новоурицкой, 85. Здесь, помимо прочего, происходила выдача наличных денег на основании необходимых фиктивных бухгалтерских документов, обосновывающих проведение банковских операций. Большая часть документации и техника с установленными программами "клиент-банк" хранились в арендованной квартире в Ленинском районе.

Для осуществления транзакций были зарегистрированы фирмы-"однодневки": ООО "Юником", ООО "Самарапроммед", ООО "Промстроймет", ООО "Фаворит", ООО "Горизонт", ООО "Сигма", ООО "Техстройпоставка", ООО "Радикс", ООО "Технотранс" и ООО "ТК "Арбат". Всем юрлицам были открыты счета в ЗАО "НИБ", Ипозембанке, банке "Приоритет", АКБ "Экспресс-Волга", филиалах банка "Город" и ВТБ24. У группы обнальщиков была своя черная касса, подконтрольные им фирмы-"помойки" имели фиктивные юридические адреса, печати и реквизиты. При совершении перечислений по расчетным счетам оформлялись фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности по поставке товаров или оказанию услуг. Кроме того, осуществлялась подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности "однодневок", а также расчет и уплата налогов — как посчитало следствие, "с целью конспирации".

Фирмы-клиенты помечались в специальной электронной системе учета преступной группы с помощью условных обозначений. Там же указывались даты поступления и выдачи денег, суммы поступлений и комиссии, текущий остаток. С момента перевода денег на счета фирм, подконтрольных Дружинину, Дремовой и Катинян, они поступали в оборотныи капитал преступной группы, члены которой становились их держателями и распорядителями. Клиенты идентифицировались по ФИО руководителя или названию организации, деньги каждого контрагента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его пожеланиями. Фактически тем самым осуществлялось открытие и ведение банковских счетов клиентов. Самые большие суммы были прокачены через счета ООО "Фаворит" (более 942 млн руб.), ООО "ТК "Арбат" (более 533 млн руб.), ООО "Технотранс" (более 451 млн руб.), ООО "Самарапроммед" (около 225 млн руб.), ООО "Юником" (более 150 млн руб.). Всего же за время работы преступной группы ее членами было обналичено свыше 2,454 млрд рублей.

Маржа обнальщиков колебалась в пределах 0,1%-8,5% в зависимости от вида оказанных услуг и вычиталась из денег, поступавших на счета подконтрольных им фирм. Открытие счетов фирмам и проводки по ним денег оплачивались в 0,1-2% от сумм, обналичивание осуществлялось под 4-8,5%.

Поступление денег в "черную" кассу обеспечивалось за счет неких ООО "Комфорт", ООО "Аэро-Босс", ООО "Билет-Сервис", ООО "Волга-Сталь", ООО "Росавтотранс", которые о преступных намерениях членов группы Дружинина якобы осведомлены не были. Идентифицировать эти юрлица на момент сдачи номера "СО" не удалось, так как их названия многократно дублируются в ЕГРЮЛ. Исключение составляет ООО "Аэро-Босс" — под таким названием в Краснодарском крае зарегистрировано турагентство.

Клиентов, которые пользовались услугами обнальщиков, следствие установило лишь частично, некоторые из них остались анонимными. Незаконные банковские услуги оказывались ООО "Клиникал Медикал Сервис", ООО "ЧОО "ЧК-1" и ООО "ЧОО "ЧК", ООО "Волгатерминал", ООО "ЛТ-Группа", ООО "Илар", ООО "Стройдекор-Поволжье", ООО "ВолгаТермоСварСтрой" и ООО "ВолгаТермоСвар", ООО "Проф-Альянс", ООО "ТрансМеталл-Сервис", ООО "Линком", ООО "СтоунЛюкс", ООО "Изомакс", ООО "ЧОО "Эскадрон" и ООО "ЧОО "Штурм". На сделках с этими юрлицами члены преступной группы заработали свыше 5,297 млн рублей. Общий их заработок от незаконной банковской деятельности следствие оценило в 7,437 млн рублей.