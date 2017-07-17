Житель Жигулевска задержал и передал полиции злоумышленника, воровавшего с его дома кабель

В Жигулевске ранее судимого 21-летнего местного жителя подозревают в покушении на открытое хищение кабеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов уголовного дела следует, что молодой человек пытался похитить 17 метров кабеля стоимостью 1,3 тыс. руб., принадлежащего собственникам жилья. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел.
Подозреваемый находился на крыше подвального помещения, расположенного с торца одного из домов по ул. Оборонной. Злоумышленник, используя нож, перепиливал электрический кабель и был замечен одним из жильцов этого дома, который потребовал прекратить противоправное деяние. Подозреваемый замечание проигнорировал и попытался скрыться с похищенным кабелем, однако был задержан. Мужчина, задержавший преступника, удерживал его до приезда сотрудников полиции.
По данным оперативников, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Подозреваемый признал свою вину полностью. В ближайшее время стражи порядка вернут похищенное имущество законному владельцу.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 161 УК РФ "Покушение на грабеж", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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