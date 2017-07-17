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Строительство Строительство и недвижимость

"Амонд" перенес срок сдачи четырех домов в Волгаре

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа компаний "Амонд" перенесла срок сдачи домов №№ 5, 6, 7, 8 в 8-м квартале жилого района "Волгарь".

Как сообщается на сайте группы, разрешение на строительство действительно до 11 сентября 2017 года, но застройщик планирует продлить срок его действия. Как предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию обозначается уже IV квартал этого года.

Якобы сроки сместились "в связи с существенными изменениями погодных условий, не характерных в летний период для региона".

"Согласно ст. 401 ГК РФ ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами и действиями непреодолимой силы (форс-мажором), возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать", — указывают в "Амонде".

Инвесторам предложено внести изменения в предусмотренный договорами участия в долевом строительстве срок передачи застройщиком квартир путем заключения допсоглашения.

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