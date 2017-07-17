Самара заняла 74 место из ста в российском рейтинге экологичности городов

Domofond.ru провел глобальное исследование, в рамках которого опросил 260 тысяч жителей разных городов России о состоянии окружающей среды их населенного пункта.
Самая благоприятная экология по мнению местных жителей оказалась в Сочи, Армавире (Краснодарский край), Севастополе, Ставрополе и Чебоксарах. Ниже всего экологию в своих городах оценили жители промышленных центров: Братска (Иркутская область), Новокузнецка (Кемеровская область), Челябинска, Волгограда и Махачкалы.
По десятибалльной шкале города-лидеры набрали 7,3-7,5 балла, Сочи — 8 баллов, а города на нижних строках рейтинга — всего 4,2-4,7 балла. Таким образом, разрыв в оценках экологии между крупнейшими городами в целом по стране оказался значительным.
Интересно, что в рейтинге ста самых крупных городов России Тольятти поднялся на строчку выше, чем в прошлом году — до 56 строки, набрав 6,2 балла. Самара по оценкам местных жителей осталась на прежнем — 74 — месте, набрав 5,7 баллов из 10.
Балашиха опустилась на 14 строк, до 31 места;
Новороссийск вырос на 13, до 35-го;
Ростов-на-Дону – на 10 и занял 39-ю строку;
Смоленск потерял 16 позиций и оказался на 41 месте;
Стерлитамак вырос на 14, до 44 строки;
Великий Новгород потерял сразу 25 позиций и оказался на 51 месте из ста;
Киров – 12 и оказался на 54 строке;
Ангарск опустился на 12 строк, до 57 места;
Южно-Сахалинск улучшил свои позиции на 19 и передвинулся на 58 строку;
Энгельс упал на 15 позиций, до 68 места.