Житель Жигулевска отобрал у матери $51 тысячу

Фигурантом многоэпизодного уголовного дела о хищении денег стал 20-летний житель Жигулевска. Жертвой выступала его собственная мать.

По данным источника в правоохранительных органах, в мае 2017 г. он несколько раз угрозами заставлял ее расстаться с крупными суммами в валюте. Один раз мужчина даже пригрозил 45-летней женщине топором. В общей сложности он получил $51 тысячу.

Уголовные дела были возбуждены по статьям "Грабеж" и "Разбой". Подозреваемый уже имеет судимость за воровство.