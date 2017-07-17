В Самаре женщина получила электротравму от газонокосилки

В пятницу, 14 июля, около 19:00, по предварительным данным, у дома на ул. Курильской в Самаре понадобилась помощь 57-летней женщине, получившей электротравму от газонокосилки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные для пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и перевезли ее в лечебное учреждение.