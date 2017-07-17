В Тольятти 48-летнего мужчину привлекают за надругательство над падчерицей

В воскресенье, 16 июля, в Автозаводском районе Тольятти было возбуждено уголовное дело по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По версии предварительного следствия, в своей квартире на бульваре Кулибина безработный 48-летний Игорь С. с 2014 г. на протяжении трех лет, пользуясь беспомощным состоянием своей 15-летней падчерицы, растлевал ее.