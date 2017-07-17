Из Volvo похитили два деловых костюма и 3 млн рублей

Самарская полиция разбирается в обстоятельствах преступления, совершенного около 17:00 14 июля.

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный мужчина похитил из салона автомобиля Volvo, припаркованного у дома №100 по ул. Ленинградской, два деловых костюма и пакет, в котором находились 3 млн руб. наличными.

Имя потерпевшего не разглашается, известно лишь, что он проживает в Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по факту кражи в особо крупном размере.