Тест Tele2 поможет выбрать город для путешествия

Tele2 запустила специальный проект в поддержку выгодных услуг компании в национальном роуминге и преимуществ обновленной тарифной линейки "Мой Tele2" в поездках по России. Ироничный тест "Где вам провести это лето?" позволяет выяснить, какой город подходит респонденту для идеального путешествия.

Согласно внутреннему исследованию оператора, самым популярным направлением путешествий среди абонентов Tele2 остаются города России. Поэтому компания предлагает заранее спланировать свой отпуск и определить место для комфортного путешествия. Ироничный онлайн-тест "Где вам провести это лето?" позволит респонденту узнать свою принадлежность к тому или иному типу путешественника в соответствии с образом жизни, поведением и привычками. Его прошли уже более 3,3 тысячи человек.

Пальма первенства (47%) принадлежит туристам-оптимистам, которым для идеального отдыха подходит Новосибирск − самый жизнерадостный, по данным исследования Финансового университета при правительстве России, город страны. Такие путешественники не переживают из-за потерянного багажа, дорогих билетов и бытовых трудностей. Вторыми (21%) стали рациональные путешественники, выбравшие для отпуска Гусь-Хрустальный. Эта категория туристов в первую очередь обращает внимание на небольшие и уютные города с традиционным и недорогим отдыхом. Замыкают тройку лидеров с результатом в 15% от общего числа респондентов туристы-эрудиты, которые знают число ступенек Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде и год размежевания улиц в Краснодаре. Таких людей сложно чем-то удивить, поэтому им Tele2 рекомендовала Абакан — город, таящий множество загадок и тайн.

Четвертую позицию (13%) рейтинга заняли "лежебоки", для которых важнее всего комфорт и привычные места проведения досуга. Им понравится Саратов с его вкусной домашней едой и неторопливым ритмом жизни. Меньше всего (4%) среди респондентов оказалось туристов-эстетов. Ценителям прекрасного подходит Сочи − именно на берегу Черного моря и на смотровой площадке горы Ахун можно окунуться в атмосферу счастья.

Тренд на рост популярности внутреннего туризма подтверждает и статистика оператора: число абонентов Tele2 в национальном роуминге выросло на 15%. Самыми посещаемыми стали города Краснодарского края, а также Санкт-Петербург, Москва, Казань, Владимир, Великий Новгород и Чебоксары. При этом увеличился объем мобильных услуг, которыми пользуются абоненты в поездках по России: продолжительность исходящих вызовов выросла на 70%, а объем потребления интернет-трафика — в 7,5 раза. Популярность услуг национального роуминга связана не только с высокой активностью туристов в летней период, но и с обновленной тарифной линейкой "Мой Tele2". Теперь пакетные предложения включают безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах и бесплатные входящие в роуминге, которые не расходуют пакет минут; интернет тарифицируется, как в домашнем регионе.

Тест "Где вам провести это лето?" можно пройти здесь.