В Нефтегорском районе в ДТП погиб военнослужащий

В Нефтегорском райотделе полиции ведется проверка по факту ДТП, происшедшего 15 июля, около 13:00.
На 72 км подъезда к Оренбургу с трассы М-5 32-летний водитель ВАЗ-21120, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, столкнулся с автобусом Van Hool, перевозившим пассажиров из города Жибек Долы (Казахстан) в Нижний Новгород. В результате водитель легковушки погиб.
По данным полиции, 42-летний водитель автобуса — гражданин Казахстана. По этому маршруту он осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки. Погибший — уроженец Татарстана, служащий в воинской части, дислоцированной в пос. Рощинский.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.