В Нефтегорском районе в ДТП погиб военнослужащий

В Нефтегорском райотделе полиции ведется проверка по факту ДТП, происшедшего 15 июля, около 13:00.

На 72 км подъезда к Оренбургу с трассы М-5 32-летний водитель ВАЗ-21120, нарушив правила расположения транспорта на проезжей части, столкнулся с автобусом Van Hool, перевозившим пассажиров из города Жибек Долы (Казахстан) в Нижний Новгород. В результате водитель легковушки погиб.

По данным полиции, 42-летний водитель автобуса — гражданин Казахстана. По этому маршруту он осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки. Погибший — уроженец Татарстана, служащий в воинской части, дислоцированной в пос. Рощинский.