"Ростелеком" выступил организатором конференции "HR-гостиная"

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" в партнерстве с холдингом АНКОР выступил организатором конференции "HR-гостиная" для представителей HR-направления и руководителей компаний. Более 50 представителей ведущих предприятий Самары собрались в конференц-зале филиала для обсуждения темы вовлеченности персонала.

Спикерами конференции выступили Наталья Скибенко, директор по работе с персоналом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", Наталия Клюева, корпоративный тренер Самарского филиала ПАО "Ростелеком", Марина Артемьева, директор сети филиалов холдинга АНКОР, Максим Афонасьев, руководитель ГК "Аргус", Максим Изводков, тренер по ораторскому искусству.

На конференции обсуждались актуальные темы, затрагивающие проблемы вовлеченности персонала в бизнес-процессы компании, такие как управление знаниями, роль лидера, эффективные методы управления вовлеченностью. Также были озвучены результаты исследования привлекательности брендов мировых работодателей.

Наталья Скибенко, директор по работе с персоналом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Самарский филиал впервые принимает у себя на площадке HR-руководителей и представителей бизнеса, что, несомненно, является большим шагом к наращиванию компетенций в нашей профессиональной деятельности. На данном этапе задача компаний города — объединиться для решения совместных задач и разработки новых методик и инструментов для повышения эффективности бизнеса. По итогам встречи было принято решение проводить "HR-гостиную" на регулярной основе".

Марина Артемьева, директор сети филиалов холдинга АНКОР:

"Я хочу поблагодарить всех участников HR-гостиной и отдельно "Ростелеком" за предоставление всех условий для реализации такой масштабной встречи самарских HR. "HR-гостиная" предоставила возможность обменяться лучшими практиками в направлении HR-лидерства и вовлеченности сотрудников. Атмосфера встречи и обсуждение инновационных инструментов в HR, которые применяются в "Ростелекоме", оставили приятные впечатления. Надеемся, что подобные встречи станут хорошей и доброй традицией".

После окончания мероприятия в неформальной обстановке участники конференции обменивались опытом и обсуждали возможность внедрения инструментов по повышению вовлеченности персонала "Ростелекома" на своих предприятиях.