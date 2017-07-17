"Ростелеком" выступил организатором конференции "HR-гостиная"

Самарский филиал ПАО "Ростелеком" в партнерстве с холдингом АНКОР выступил организатором конференции "HR-гостиная" для представителей HR-направления и руководителей компаний. Более 50 представителей ведущих предприятий Самары собрались в конференц-зале филиала для обсуждения темы вовлеченности персонала.
Спикерами конференции выступили Наталья Скибенко, директор по работе с персоналом Самарского филиала ПАО "Ростелеком", Наталия Клюева, корпоративный тренер Самарского филиала ПАО "Ростелеком", Марина Артемьева, директор сети филиалов холдинга АНКОР, Максим Афонасьев, руководитель ГК "Аргус", Максим Изводков, тренер по ораторскому искусству.
На конференции обсуждались актуальные темы, затрагивающие проблемы вовлеченности персонала в бизнес-процессы компании, такие как управление знаниями, роль лидера, эффективные методы управления вовлеченностью. Также были озвучены результаты исследования привлекательности брендов мировых работодателей.
Наталья Скибенко, директор по работе с персоналом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Самарский филиал впервые принимает у себя на площадке HR-руководителей и представителей бизнеса, что, несомненно, является большим шагом к наращиванию компетенций в нашей профессиональной деятельности. На данном этапе задача компаний города — объединиться для решения совместных задач и разработки новых методик и инструментов для повышения эффективности бизнеса. По итогам встречи было принято решение проводить "HR-гостиную" на регулярной основе".
Марина Артемьева, директор сети филиалов холдинга АНКОР:
"Я хочу поблагодарить всех участников HR-гостиной и отдельно "Ростелеком" за предоставление всех условий для реализации такой масштабной встречи самарских HR. "HR-гостиная" предоставила возможность обменяться лучшими практиками в направлении HR-лидерства и вовлеченности сотрудников. Атмосфера встречи и обсуждение инновационных инструментов в HR, которые применяются в "Ростелекоме", оставили приятные впечатления. Надеемся, что подобные встречи станут хорошей и доброй традицией".
После окончания мероприятия в неформальной обстановке участники конференции обменивались опытом и обсуждали возможность внедрения инструментов по повышению вовлеченности персонала "Ростелекома" на своих предприятиях.
Последние комментарии
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Уважаемый эксперд-Александр!!! Прочитав Ваши комментарии возникает вопрос... А вы то на чьей стороне и чьи интересы блюдете?! Город ежемесячно получает миллионы от легальной рекламы, что позволяет выделять дополнительные средства на нужды города, а вы тут про какие-то инвестиционные затраты и менеджеров пишете.... Аж 4 поста накатали)))) Не за горами 2019 год и новые торги, и сейчас реальная угроза, что финансовые потоки от рекламы прекратятся... Вот и бьют тревогу рекламщики, защищая не только свои интересы, но и города.