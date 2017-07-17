В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В субботу, 15 июля, около 23:30, рядом с домом № 6 по ул. Аксаковской в Железнодорожном районе Самары с треском рухнуло старое массивное дерево, сообщил корреспондент Волга Ньюс с места происшествия.

Дом № 6 по ул. Аксаковской — это двухэтажный, двухподъездный, деревянный, каркасно-засыпной дом на восемь квартир с удобствами на улице, который расположен между домом-близнецом № 9 по ул. Мечникова и пятиэтажным домом за № 29 по ул. Урицкого напротив Крымской площади (пл. Урицкого).

В этом доме довоенной постройки поживают, в том числе пенсионеры и семьи с детьми. В доме из коммунальных благ есть только газ и электричество, остальные удобства расположены на улице.

Как сообщает корреспондент Волга Ньюс, 15 июля, в 23:30, рядом с домом рухнуло старое массивное дерево, ударив ветками по газовой трубе, и оторвало электрические провода.

Оставшиеся без света жильцы дома вышли на улицу и вызвали дежурные службы. Прибывшие сотрудники газовой службы осмотрели подходящую к дому трубу и пришли к выводу, что она не повреждена.

Чтобы освободить доступ к электропроводам для аварийной бригады, жильцы дома отпилили в нужных местах ветки упавшего дерева. Потом ремонтники поставили лестницу и подключили свет. А упавшее дерево оставалось лежать на месте.