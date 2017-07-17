В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В субботу, 15 июля, около 23:30, рядом с домом № 6 по ул. Аксаковской в Железнодорожном районе Самары с треском рухнуло старое массивное дерево, сообщил корреспондент Волга Ньюс с места происшествия.
Дом № 6 по ул. Аксаковской — это двухэтажный, двухподъездный, деревянный, каркасно-засыпной дом на восемь квартир с удобствами на улице, который расположен между домом-близнецом № 9 по ул. Мечникова и пятиэтажным домом за № 29 по ул. Урицкого напротив Крымской площади (пл. Урицкого).
В этом доме довоенной постройки поживают, в том числе пенсионеры и семьи с детьми. В доме из коммунальных благ есть только газ и электричество, остальные удобства расположены на улице.
Как сообщает корреспондент Волга Ньюс, 15 июля, в 23:30, рядом с домом рухнуло старое массивное дерево, ударив ветками по газовой трубе, и оторвало электрические провода.
Оставшиеся без света жильцы дома вышли на улицу и вызвали дежурные службы. Прибывшие сотрудники газовой службы осмотрели подходящую к дому трубу и пришли к выводу, что она не повреждена.
Чтобы освободить доступ к электропроводам для аварийной бригады, жильцы дома отпилили в нужных местах ветки упавшего дерева. Потом ремонтники поставили лестницу и подключили свет. А упавшее дерево оставалось лежать на месте.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.