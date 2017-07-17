В Шенталинском районе нашли труп ветерана боевых действий с огнестрельным ранением

В Шенталинском районе полиция ведет проверку по факту обнаружения тела 58-летнего ветерана боевых действий инвалида 2-й группы Юрия Никифорова, жившего в с. Толчеречье.

Его труп пролежал в доме на ул. Победы, 9, предположительно, около полутора месяцев. На голове погибшего огнестрельное ранение, которое, по мнению правоохранителей, Никифоров причинил себе сам.