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Суды Происшествия

Житель Новокуйбышевска получил шесть лет колонии за попытку сбыта наркотиков

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По мнению правоохранителей, подсудимый с подельниками собирался сбыть 346,85 г и 26,24 г двух разных наркотиков, но был задержан полицейскими.

На суде новокуйбышевец полностью признал вину. В итоге ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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