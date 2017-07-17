Житель Новокуйбышевска получил шесть лет колонии за попытку сбыта наркотиков

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По мнению правоохранителей, подсудимый с подельниками собирался сбыть 346,85 г и 26,24 г двух разных наркотиков, но был задержан полицейскими.

На суде новокуйбышевец полностью признал вину. В итоге ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.