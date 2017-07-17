В Чувашии в результате ДТП погибли два жителя Самарской области, еще трое пострадали

В Канашском районе Чувашии на 21 км трассы А-151 в результате ДТП погибли два жителя Самарской области, еще трое получили травмы, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.

"В результате бокового столкновения автомашин Lada Granta и Ford Focus погибли два пассажира иномарки, 45-летний мужчина и 24-летняя женщина. Еще три человека, 22-летний водитель и две пассажирки Ford 1980 и 1987 г. р., получили ранения", — сказал собеседник агентства.

37-летний водитель автомашины Lada Granta не пострадал. "Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отметил представитель УГИБДД.

По данным пресс-службы, погибшие и пострадавшие — жители Самарской области, родственники молодого человека, проходящего воинскую службу в пос. Мулино Нижегородской области.

"Они ездили к нему на принятие присяги и в момент ДТП возвращались домой", — добавил собеседник агентства.