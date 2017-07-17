В Чувашии в результате ДТП погибли два жителя Самарской области, еще трое пострадали

В Канашском районе Чувашии на 21 км трассы А-151 в результате ДТП погибли два жителя Самарской области, еще трое получили травмы, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.
"В результате бокового столкновения автомашин Lada Granta и Ford Focus погибли два пассажира иномарки, 45-летний мужчина и 24-летняя женщина. Еще три человека, 22-летний водитель и две пассажирки Ford 1980 и 1987 г. р., получили ранения", — сказал собеседник агентства.
37-летний водитель автомашины Lada Granta не пострадал. "Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отметил представитель УГИБДД.
По данным пресс-службы, погибшие и пострадавшие — жители Самарской области, родственники молодого человека, проходящего воинскую службу в пос. Мулино Нижегородской области.
"Они ездили к нему на принятие присяги и в момент ДТП возвращались домой", — добавил собеседник агентства.
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Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.