В Сызрани начали ремонт дорог и тротуаров во дворах

В понедельник, 17 июля, в Сызрани ООО "Автодорстрой" приступил к ремонту дорог и тротуаров на внутридовомых территориях, сообщает "Маленькая Сызрань".

Начать работы позволила установившаяся в городе погода без осадков. В данный момент "Автодорстрой" меняет асфальтовое покрытие во дворах в районе пересечения улиц Победы и Советская в рамках муниципального задания.

Кроме этого, подрядчику предстоит провести дорожные работы по улицам Тимирязева, Чапаева, Крупской, Интернациональная и на проспекте 50 лет Октября.

Напомним, фирма, будучи единственным участником торгов, выиграла два тендера на соответствующие работы. Стоимость контрактов — 1,85 и 1,99 млн рублей.