В Музее модерна выступила флейтистка Ангелина Кокорева

В Музее модерна прозвучала музыка Баха, Моцарта, Прокофьева, Шнитке. Юная флейтистка Ангелина Кокорева исполнила свою мечту — сыграла концерт в родной Самаре, откуда уехала за музыкальными и гуманистическими идеалами в Ростов-на-Дону. Теперь она сравнивает аудиторию двух городов, считая музыкальность Самары более "барочной", а Ростова-на-Дону более "авангардной".

Есть своя волшебная арифметика на музыкальных вечерах в Музее модерна — сколько стульев бы ни ставили, мест всегда будет не хватать. И довольные ажиотажем работницы музея будут тащить и тянуть лавочки и офисные стулья, чтобы посадить гостей, голодных до музыки.

В минувший четверг ряды вытянулись из гостиной в каминный зал, где уже шла вежливая перепалка за места, что под вентилятором. Даже самое грустное кресло, где зритель упирается ногами и взглядом в стену, было занято. Причина аншлага — очередной камерный концерт: формат, что так полюбился и хозяевам, и гостям музея.

В этот раз как по строкам Марины Цветаевой: "Не думай, а следуй, не думай, а слушай. А флейта все слаще, а сердце все глуше…", зрители следовали душой за музыкой флейтистки Ангелины Кокоревой. Девушка, чье имя абсолютно соответствует ее образу — легкому и светлому, увлекла гостей в музыкальный омут с помощью произведений Моцарта, Баха, Прокофьева, Шнитке. Помогали ей за фортепиано Анна Блохина и Артур Киракосян.

Три года назад Ангелина уехала из Самары в Ростов-на-Дону поступать на курс к заслуженному артисту России Игорю Викторовичу Рудченко. "Вот есть такие люди, как Нобелевский лауреат Альберт Швейцер, который был не только профессионалом, но еще и человеком с большой буквы, гуманистом. Вот и я ехала к такому человеку, к педагогу Рудченко", — с восхищением, которое полностью объясняет ее поступок, рассказывает Ангелина.

В Ростовскую государственную консерваторию им. Рахманинова она поступила, но Самара так и осталась родным городом. "В Ростове-на-Дону и в Самаре разная аудитория, разный менталитет, — делится своими наблюдениями Ангелина. — В Самаре совсем другая архитектура — возвышенный костел и кирха, где постоянно проходят концерты камерной музыки; есть орган — все это поднимает уровень инструментальной музыки. Здесь можно показать музыку эпохи барокко. В Ростове органа нет и люди как будто отрезаны от огромного пласта культуры. Там более развито авангардное движение".

У флейтистки к барочной музыке особо теплые чувства. Наперебой с Анной Блохиной они доказывают, что "тогда музыка была более светлой и гармоничной". "Сознание у людей было другое, более спокойное, — уверена Ангелина. - Темп был другой. Слушатели воспринимали музыку спокойнее".

Программа концерта включала целый ряд барочных произведений, но началась со сложной и многогранной музыки композитора ХХ века Сергея Прокофьева. "Этот концерт направлен даже больше не на поклонников классической музыки, а на обычных слушателей, которым такая музыка не привычна, — рассказывает Ангелина. — Мы постарались показать, что это красиво и доступно".