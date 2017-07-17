Мужчина, до смерти избивший знакомого, получил 10 лет колонии

Новокуйбышевский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу мужчины, которого признали виновным в нанесении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Пьяный мужчина из-за личной неприязни избил потерпевшего и нанес ему тяжкие травмы, от которых тот позже скончался.

Кроме того, во время драки злоумышленник с силой толкнул мать жертвы, которая пыталась защитить сына. В результате здоровью женщины также был нанесен тяжкий вред.

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.