В центре Сызрани ликвидируют крупную свалку бытового мусора

В понедельник, 17 июля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в пойме реки Крымзы завершаются работы по вывозу бытового мусора, который в огромном количестве был обнаружен здесь после вырубки растительности.
По распоряжению главы города Николая Лядина сотрудники МБУ "Благоустройство", начиная с осени прошлого года, вели работы по вырубке поросли и самосевной растительности от Ледовой арены и до впадения реки Крымзы в Сызранку.
"После того, как вырезали растительность, мы открыли огромную свалку в центре города, которую создали местные жители. Ведь люди с Монгоры не ездили и не бросали сюда мусор, это однозначно. Мы уже вывезли из поймы более 300 КАМАЗов мусора", — сообщил руководитель МБУ "Благоустройство" Николай Гневушев.
Кроме того, предприятие "Автодоринжиниринг" безвозмездно выделило экскаватор с 12-метровым вылетом стрелы, которым удалось сгрести бытовой мусор со склона вниз. На сегодняшний день заканчиваются работы по вывозу мусора из поймы с помощью двух самосвалов и погрузчика, безвозмездно предоставленных Сызранским нефтеперерабатывающим заводом.
Планируется, что после вывоза всего мусора сотрудники "Благоустройства" займутся удалением поросли и затем приступят к планировке на этом земельном участке парка отдыха для горожан.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?