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ЖКХ и благоустройство Общество

В центре Сызрани ликвидируют крупную свалку бытового мусора

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в пойме реки Крымзы завершаются работы по вывозу бытового мусора, который в огромном количестве был обнаружен здесь после вырубки растительности.

По распоряжению главы города Николая Лядина сотрудники МБУ "Благоустройство", начиная с осени прошлого года, вели работы по вырубке поросли и самосевной растительности от Ледовой арены и до впадения реки Крымзы в Сызранку.

"После того, как вырезали растительность, мы открыли огромную свалку в центре города, которую создали местные жители. Ведь люди с Монгоры не ездили и не бросали сюда мусор, это однозначно. Мы уже вывезли из поймы более 300 КАМАЗов мусора", — сообщил руководитель МБУ "Благоустройство" Николай Гневушев.

Кроме того, предприятие "Автодоринжиниринг" безвозмездно выделило экскаватор с 12-метровым вылетом стрелы, которым удалось сгрести бытовой мусор со склона вниз. На сегодняшний день заканчиваются работы по вывозу мусора из поймы с помощью двух самосвалов и погрузчика, безвозмездно предоставленных Сызранским нефтеперерабатывающим заводом.

Планируется, что после вывоза всего мусора сотрудники "Благоустройства" займутся удалением поросли и затем приступят к планировке на этом земельном участке парка отдыха для горожан.

Гид потребителя

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Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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Где строят, откройте тайну?

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Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

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