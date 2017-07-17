В центре Сызрани ликвидируют крупную свалку бытового мусора

В понедельник, 17 июля, официальный сайт администрации Сызрани сообщил, что в пойме реки Крымзы завершаются работы по вывозу бытового мусора, который в огромном количестве был обнаружен здесь после вырубки растительности.

По распоряжению главы города Николая Лядина сотрудники МБУ "Благоустройство", начиная с осени прошлого года, вели работы по вырубке поросли и самосевной растительности от Ледовой арены и до впадения реки Крымзы в Сызранку.

"После того, как вырезали растительность, мы открыли огромную свалку в центре города, которую создали местные жители. Ведь люди с Монгоры не ездили и не бросали сюда мусор, это однозначно. Мы уже вывезли из поймы более 300 КАМАЗов мусора", — сообщил руководитель МБУ "Благоустройство" Николай Гневушев.

Кроме того, предприятие "Автодоринжиниринг" безвозмездно выделило экскаватор с 12-метровым вылетом стрелы, которым удалось сгрести бытовой мусор со склона вниз. На сегодняшний день заканчиваются работы по вывозу мусора из поймы с помощью двух самосвалов и погрузчика, безвозмездно предоставленных Сызранским нефтеперерабатывающим заводом.

Планируется, что после вывоза всего мусора сотрудники "Благоустройства" займутся удалением поросли и затем приступят к планировке на этом земельном участке парка отдыха для горожан.